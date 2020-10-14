勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所和台灣併購與私募股權協會於14日共同發表《2020台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望》。

勤業眾信指出，新常態市場下私募股權基金將針對「投資策略、數位轉型、債務資金調度、專業聚焦與策略聯盟」等面向，應對未來投資評估及協助被投資企業的發展；而為促進產業發展及轉型，業界亦期望政府能全力支持相關併購投資活動，並期待私募股權基金能成為引導市場資金投入國內實業的有效管道。

德勤財務顧問股份有限公司執行副總經理潘家涓表示，2019年台灣私募股權基金在投資產業的選擇，和交易目的之擬訂出現多樣化趨勢。在「投資產業」方面，私募股權基金跨足化工及能源產業，例如：KKR和中華開發資本亞洲基金，分別投資李長榮化工及福盈科技，而Stonepeak則以約1億美元，收購上緯新能源95％股權；而在「交易目的」的部分，李長榮化工和福盈科技希望藉由私募股權基金的產業經驗和管理知識，來協助企業轉型和接班，並透過私有化加速整併過程。

(工商 )