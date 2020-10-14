周湯豪推出最新浪漫單曲〈FUTURE IN YOUR EYES〉，MV聯合超過10家娛樂/潮流臉書粉絲專頁首播，炸甜多汁的旋律加上80年代復古chill風格，瞬間get聽眾耳朵，連周湯豪自己都坦承：「這可能是我兩年來最具旋律性的作品。」他即興加入台語歌詞「想你的暗眠，想欲來找你，看你的IG，整夜都無眠」，他說，這幾句旋律正好是假音部分，中文不易唱，靈機一動改成台語，瞬間有種「這就對了」的感覺，也成為意外的亮點。

〈FUTURE IN YOUR EYES〉是周湯豪面對2020年大環境的劇烈轉變，當下的直覺反應，「我感受到現在正在和未來交接，但這個未來，和過去的我所預想的未來，卻非常不同！」他在MV中看似在草地上醒來，其實卻在太空船中，正準備從宇宙返回地球、手中還抱著一個謎樣的紙箱，彷彿作了一場夢。「太空船就像今年大家感受到的隔離感，渴望接觸世界、回到地表，自己卻像籠中鳥。至於箱子裡裝什麼？有可能是希望，但我也不能確定。」周湯豪有感於身邊有許多國外的朋友仍受疫情影響，甚至整年都在家工作無法上班，因此新歌成為表達當下狀態的手段，或許也是一種「愛與和平」的反思。

他首度擔任導演、美術設計，把糖果機、球鞋機、吉他等多項私人珍藏搬進攝影棚，MV奇幻場景宛如「Nick的房間」，他表示：「場景中有很多小巧思，就連巧克力也特地製作了我個人『Nickthereal』的LOGO。」他今年最大的轉變就是成立了個人工作室，「過去不斷工作了十年，完成了很多夢想、也挑戰了很多沒作過的事，但今年放慢腳步，才發現我也錯過了很多。」周湯豪笑說，首次擁有自己的工作空間和錄音室，他為此執著症發作，狂跑多家家具行尋找搭配家具，光是知名大賣場就去了2、30次，「順便還報復性消費買玩具。」

周湯豪推出最新單曲〈FUTURE IN YOUR EYES〉 。（環球音樂提供）

〈FUTURE IN YOUR EYES〉MV 已於10月13日在完全娛樂、娛樂百分百、台灣達人秀、Cool、ETTODAY星光雲、KKBOX、Juksy、men’s uno、Mymusic、Omusic及Overdope、Yololab、Wazaii等粉絲專頁同步聯播。

周湯豪推出最新單曲〈FUTURE IN YOUR EYES〉 。（環球音樂提供）

周湯豪推出最新單曲〈FUTURE IN YOUR EYES〉 。（環球音樂提供）

(中時 )