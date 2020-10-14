雲林縣虎尾鎮一棵百年樟樹疑似染上樹癌，葉片枯黃不堪，虎尾鎮公所急尋樹木專家，協助搶救珍貴老樹。（周書聖攝）

虎尾鎮長丁學忠（右）與安溪里長蔡朝忠（左），商議如何拯救百年樟樹，蔡朝忠說，若能救活算是當地喜事，要辦活動慶祝。（周書聖攝）

當地居民於樟樹周圍鑿洞灌藥，並將土上水泥磚移除，讓根部透氣吸收養分。（周書聖攝）

雲林縣虎尾鎮一棵百年樟樹疑似染上樹癌，導致根部無法吸收養分，整棵樟樹枯黃不堪。當地居民嘗試灌藥搶救，樹木仍未見好轉，虎尾鎮公所在臉書粉專發文急徵樹醫師，希望協助將這顆珍貴老樹救活。

虎尾鎮安溪里長蔡朝忠說，這棵樟樹歷史悠久，小時候就常在這棵樹旁玩耍，當地居民也都會在樹下聊天乘涼，半個月前發現樹葉開始枯黃凋零，即趕緊想辦法救治，居民也都自掏腰包購買藥劑灌救，如果這棵樟樹枯死，非常可惜。

該樹位於虎尾鎮安溪里，樹圍將近3公尺，推估樹齡約100年，雲林縣政府將其列管為珍貴老樹。近期葉片不斷枯黃，當地居民急公好義，於樟樹周圍鑿洞灌藥，將覆蓋在根部上的水泥磚移開，讓根部透氣。

虎尾鎮長丁學忠表示，前陣子才覺得這棵樟樹過於茂密，擔心樹葉遮擋用路人視線，正考慮是否要修剪，過沒多久葉片就產生枯黃現象，初判是褐根病，已委請雲林縣政府農業處尋找樹木專家協助搶救百年樟樹。

嘉義大學森林系助理教授詹明勳指出，依樹木病徵判斷，可能是大面積根部吸收水分功能喪失的根腐病，樹型會因枝條枯死而改變，治療期長且困難，需要挖根檢查才能確定。

當地居民對於該樹都有濃厚情感，蔡朝忠強調，若能將老樟樹救活，算是當地一件喜事，要辦活動慶祝。

(中時 )