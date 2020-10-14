溫昇豪擔任多次璀璨之星決賽評審。(伊林娛樂提供)

運動名模王麗雅曾擔任璀璨之星海選評審。(伊林娛樂提供)

李懿從模特兒轉戰演藝圈，為全方位藝人。(伊林娛樂提供)

李制益是2018第7屆璀璨之星總冠軍。(伊林娛樂提供)

2020最強選秀第9屆伊林璀璨之星開跑！璀璨之星選秀往年都在暑假舉行，今年受新冠肺炎疫情影響，首度採線上海選報名，參賽者需自行錄製影片上網報名。擔任形象大使的金鐘男神溫昇豪、新秀主持人李懿、運動名模王麗雅、新生代模特兒李制益14日一起現身造勢，對參賽者提出建議和信心喊話，伊林娛樂副董事長陳婉若也呼籲參賽者們勇敢追夢。

溫昇豪多次擔任璀璨之星總決賽評審，他當年也是參加模特兒選秀比賽出道，溫昇豪表示，參賽者的台風、自信最重要，他以自身經歷為例，當時參賽他的身高不是最高，但他在台上的自信表現，成功讓評審印象深刻，最終獲得「最上鏡頭獎」。他最注重自信、儀態與態度，「不能太過於油條，有的人太過度展現，但我建議新人還是要有新人的姿態，初入這行業態度、姿態都要保持低調，會相對討喜。」

他也鼓勵參賽者，多方嘗試報名，「年輕不要留白，如果真的選上了，未來也未必真的要走這條路，但人生過程中如果有這種特別的經驗也還不錯，也許會成為人生插曲，但也可能發展成未來事業」。他最近全台跑透透忙著拍攝公視大戲《茶金》，本周末還將出席花蓮玉富伸展台大地時裝秀，演唱歌曲，年底則將舉辦「男人KTV」演唱會。

李懿2008年加入伊林娛樂擔任模特兒，近年轉戰主持界，朝全方位藝人發展，除主持美食外景節目《星奇網食》、網路節目《懿想天開》，去年開拓YouTube市場，開創個人YouTube頻道，全台跑透透介紹民宿，去年擔任璀璨之星總決賽的主持人，她希望選手們透過參賽，找到自己的人生目標。李懿認為要參賽者馬上決定人生方向，可能沒辦法這麼快確定，她自己是進公司後才發現自己喜歡演藝圈的工作，因此鼓勵參賽者可以先跨出第一步。她多次觀看比賽過程，認為參賽者不要緊張，是很大的重點，「我覺得表演時跳錯、出錯都沒關係，你要想怎麼挽回，隨機應變的臨場反應，想辦法很自然的圓回來，反而容易獲得評審青睞，會讓評審眼睛一亮」。

曾擔任海選評審的運動名模王麗雅，從小不愛運動，現已蛻變成習慣早起、喜愛運動的模特兒，2年前成功考取瑜珈師資課程。她認為選手們能鼓起勇氣參加比賽就很棒了，每一次表現、晉級都是磨練，都能就更棒的自己，就像李制益也是先給自己勇氣報名，他當時沒有懷疑自己，先報名，壓力反而變成他的成長動力。今年首度改為線上海選報名，王麗雅說影片可以考驗參賽者如何在鏡頭前展現自己，且若是請熟悉的朋友掌鏡拍攝，人也會比較放鬆自在；她也提到參賽者不要過度依賴修圖軟體，導致本人跟現場有太大差距，應該要拿捏到恰到好處，「畫龍點睛一下就好。」

今年24歲的李制益，是2018第7屆璀璨之星總冠軍，奪冠後即前往大陸參加《青春有你》偶像培訓節目。巴拉圭、台灣混血的他有著帥氣樣貌，私底下下足苦功，老家在台南的他，為一圓星夢，選擇報考台北的大學，大一即進入社課練習台步，瘦身15公斤勇敢報名璀璨之星比賽；今年臺北時裝週大放異彩，一共走了4場秀，獲得設計師及媒體的關注。針對今年改為線上海選，李制益也鼓勵參賽者，現場的海選只有一次機會，但如果是自己錄製報名影片，就可以挑出最好的一支上傳。他從小就懷抱星夢，視金城武、彭于晏為偶像，雖然報名時的體重不是理想狀態，他仍先鼓起勇氣報名，「有些事情，不嘗試去做，不知道自己做不做得到，加油，報名按鈕按下去就可以。」

2020璀璨之星校園巡迴說明會自9月28日起，前進10所大專院校，找尋優秀的璀璨之星；網路報名自11月18日截止，複賽入圍名單11月27日網路公布，定12月5日、6日兩天舉行複賽，並公布入圍總決賽名單，總決賽於2021年1月29日台北101獨一文創舉行。本屆報名組別包含「模特兒組」、「花漾少男少女組」、「演藝組」，順應新媒體趨勢，鼓勵有興趣經營線上自媒體的網紅、KOL、意見領袖也報名參賽。報名網址http：／／star.eelin.com.tw／

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