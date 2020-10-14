雲林縣長張麗善（右）與環球科大「環球柯P」柯宗明助理教授共同品嘗滷肉飯。（周麗蘭攝）

位於虎尾鎮的「醬味堂」參加經濟部2020 臺灣滷肉飯節獲得「嚴選店家」獎項，老闆廖子鈞將回饋縣內的長青食堂，每一個長青食堂一鍋肉滷，讓老人家嚐嚐他的手藝。（周麗蘭攝）

滷肉飯三要素豬肉、白米、醬油都是雲林縣特產，縣府即日起徵選「神級滷肉飯」，11月15日舉辦雲林縣第一屆滷肉飯節。虎尾鎮「醬味堂」的滷肉飯甫獲經濟部商業司2020滷肉飯節「嚴選店家」獎項，將回饋捐贈全縣每個長青食堂一鍋肉滷。

縣長張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，也是最大食材中心，全縣養豬158萬頭，生產最安全衛生健康的台灣豬肉，有得天獨厚的濁水溪種出香Q的米，還有長達4小時日照釀造出特別香濃醇的醬油，雲林一定可以做出最好吃的滷肉飯。

張麗善說，中央將引進進萊克多巴胺美豬，消費者都很驚嚇，雲林縣府堅持縣內的豬肉產品瘦肉精零檢出，讓民眾吃得放心、安心，為台灣豬肉保留最後一塊淨土，保留吃一碗滷肉飯的簡單幸福。

農業處長魏勝德表示，2020雲林神級滷肉飯爭霸賽14日起報名，27日截止，初審通過者將進行為期2周的祕密客實地審查及現場評選，評分標準有滷料口感、食材品質、環境衛生，將評選出20家。

位於虎尾鎮的「醬味堂」參加經濟部2020 臺灣滷肉飯節獲得「嚴選店家」獎項，38歲老闆廖子鈞說，滷肉飯是平民美食，自己也很愛吃，因為吃不到自己喜歡的口味，乾脆自己研發開店，口味偏媽媽味。

廖子鈞說，他使用的豬肉是雲林豬，較無肉腥味，豬頭肉、豬皮、三層肉、白肉有一個特殊比例，和一般滷肉飯只用三層肉獲豬皮不太一樣，現在店內人氣最旺的就是滷肉飯和爌肉飯。

他說，醬油也試了好幾家，還雲林縣內的釀造醬油效果最好，也符合低碳里程的理念。

醬味堂開店三年就獲得經濟部2020 臺灣滷肉飯節獎項，廖子鈞決定回饋縣內的長青食堂，最近將提供每一個長青食堂一鍋肉滷，讓老人家嚐嚐他的手藝。

(中時 )