「綜藝天王」吳宗憲與老婆張葳葳結婚30年，婚後育有3女1子，除了大女兒Sandy和小兒子鹿希派以外，老婆和兩名女兒幾乎沒有曝光過，而鮮少提及婚姻、家庭生活的他，罕見在臉書感性告白：「感謝妳讓我有走下去的勇氣」，立刻引起網揣友測是不是在跟憲嫂喊話？

吳宗憲在臉書PO文表示從小在高雄出生、台南長大，轉眼間在台北也生活數十年，接下來疑似情緒來到，突然有感寫下：「我開心，我笑了！我受傷，我哭了！都是因為妳～～感謝妳讓我有走下去的勇氣」，接著引用昔日成名曲《世界末日》歌詞：「天灰灰會不會，讓我忘了妳是誰？」接著表示：「下雨天的街頭，心中充滿無限的……，因為愛！」難得展現感性一面，也讓網友推測是否在跟憲嫂喊話。

吳宗憲臉書全文。（影片／吳宗憲臉書）

不過看到吳宗憲戴的鴨舌帽，上頭寫著「皮薄餡多滋味好」，也讓網友立刻歪了樓，紛紛留言寫道：「你不是嫂子不能戴這頂帽子」、「妳是指賣餃子的嫂子嗎」，但也有人留言為他打氣：「憲哥加油，你最棒了，要照顧好身體唷」、「加油憲哥，我們都一直關注你主持的娛樂節目哦」。

而日前小鬼驟逝，也讓接班計畫變了調，對此吳宗憲強調《玩很大》已經請辭很久，但是有感情放不下，但能確定的是節目暫時不會有新人選，若有人頂替那位置，會覺得太傷感。

(中時新聞網)