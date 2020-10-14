歐盟執行委員會主席布雷頓(Thierry Breton)表示，歐盟樂於與英國達成脫歐後協議，但也準備好雙方沒有達成任何協議。

英國自今年一月脫離歐盟，但是至今仍未能與歐盟達成包括漁權等新的協議談判。而歐盟將在本周四和周五舉行高峰會，期望雙方取得進展，然英國首相強生(Boris Johnson)先前曾表示，希望在10月15日(周四)知道是否達成協議，亦即將談判最後期限押在本周四。

布雷頓指出，希望能獲得協議，但是不在以任何代價，如果沒有協議，歐盟也已準備好。海關已經準備好無協議，對英國海關來說，也應緊急準備好。

歐盟在周二已敦促英國對漁業和公平競爭環境等議題進行「實質的」進展。德國代表指稱，已進入關鍵階段。

法國指出，歐盟27個成員國無法在漁權上讓步；成員國之一愛爾蘭所面臨的風險最大，表示英國已經沒有時間敲定交易協議。

德國目前為歐盟輪值主席國，表示歐盟努力進行談判，但也準備好2021年起開始進行無協議的貿易。歐盟應做談判失敗的緊急規劃，這意味著涉及到從貿易到交通運輸以及核子或核能關係，每年高達一兆歐元的貿易面臨威脅。

英國首相強生則重申一貫立場，希望英國以正確條款達成協議，並準備進行澳洲模式的結果，這種結果不令人恐慌。強生為2016年英國脫歐行動的要角。澳洲對歐盟的出口多數都在WTO條款下實行關稅和配額。

(時報資訊)