台灣「蕉」情面臨產銷失衡難關，新北市29區調解委員會主席聯誼會總會長林志忠自掏10萬元，向板橋果菜市場購買南部5000公斤香蕉，分享給三重、蘆洲地區民眾

新北市29區調解委員會主席聯誼會總會長林志忠(中)與三重區長陳奇正(左)蘆洲區長莊茂昆(右)接受媒體採訪(戴上容攝)

台灣「蕉」情面臨產銷失衡難關，新北市29區調解委員會主席聯誼會總會長林志忠自掏10萬元，向板橋果菜市場購買南部5000公斤香蕉，分享給三重、蘆洲地區民眾，盼能幫助台灣蕉農，14日上午於三重永盛公園舉行捐贈儀式，三重、蘆洲區長都向林志忠的義舉喊「讚！」。

「有能力的人就多做一些事！」林志忠表示，日前看到報導南部蕉農香蕉滯銷，希望透過捐贈香蕉活動，活絡經濟並幫助社福團體，他身為29區調解委員會總會長，平常都在三重調解委員會處理事情，三重、蘆洲一家親能幫助別人、讓大家吃到好吃香蕉，令他感到很快樂。

三重區長陳奇正和蘆洲區長莊茂昆共同表示，感謝林志忠主席慷慨捐贈10萬元、5000公斤香蕉，舒緩香蕉滯銷狀況，也讓三蘆銀髮俱樂部、弱勢團體、獨居長者等都可以享用美味香蕉，希望林志忠善舉能夠拋磚引玉，讓社會進入「善的循環」。

三重恩友中心表示，每日至中心用膳的弱勢民眾眾多，食材的需求量非常大，非常感恩林志忠捐贈愛心香蕉，透過這樣的活動，支持蕉農，讓社會更顯溫馨，將愛散在各角落。

三重區永安里長黃麗伃表示，捐贈的香蕉對於里內弱勢人口，以及社區銀髮俱樂部是最棒的禮物，香蕉不能久放，她除了會將香蕉分送給里內鄰長外，也將發揮創意，把香蕉做成香蕉乾、香蕉薄餅等，也計畫開班授課，讓里民動手學習美味製作美好的香蕉料理。

(中時 )