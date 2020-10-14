響應10月國際乳癌防治月，香格里拉台南遠東國際大飯店10月28日將舉辦免費「乳房X光攝影檢查」、「子宮頸抹片檢查」及「腸癌篩檢」，鼓勵女性提升健康防護自我意識，加入乳癌防治計畫，公益也不忘美食，飯店一樓大廳茶軒(一樓)即日起至31日，周一至五下午2：30至5：00同步推出粉紅《夢幻紅寶石下午茶》，每人每套580元＋10％，詳情請洽(06)702-8888。

女性培養每日自我檢測及定期「乳房X光攝影檢查」，提早發現並掌握黃金治療期，乳癌治癒率可高達9成以上。活動由台南市政府衛生局指導、郭綜合醫院及邱婦產科診所協辦，基於預防勝於治療，希望讓落實女性提高自我防護意識。

符合免費檢查資格的民眾持全民健保卡，10月28日(星期三)上午9點至中午12點至香格里拉台南遠東國際大飯店正門口東側參與，年滿45至70歲婦女、或40至44歲家族中(二等親)曾患乳癌之婦女，即可進行兩年一次的免費「乳房攝影檢查」。年滿30歲以上有過性行為的女性，則可進行每年一次「子宮頸癌檢查」。年滿50至75歲者，不限性別，每兩年可免費接受一次「大腸癌篩檢」。完成上述任一檢查者，拍照打卡並上傳臉書，即可獲限量好禮。

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