國民黨中常委高思博今天指出，台南市槍擊案密集爆發，長期穩居六都首位，警方束手無策之餘，卻於13日以強力手段拂曉攻擊，強拆南鐵東移工程最後的牴觸戶陳致曉住家，讓他感慨不已，認為台南的治安作為太不合理了。此外，多年前也曾參與反南鐵東移運動的民進黨副祕書長林飛帆，現卻完全不見蹤影，印證雙標已成民進黨政治人物的基因。

高思博在本週「阿博講道理」臉書直播中指出，警察天職是保護人民，首先讓人民睡好覺，但台南市警察卻忙碌幫著公部門，在半夜裡執勤，先是學甲動保區興建案，地方民眾仍有爭議，卻於凌晨動工鑽土，警方忙著阻擋民眾進入，然後是鐵道局強拆民宅，警方跟著排除人民的抗爭，當事人實在很不服氣。

他說，他曾在中秋節造訪陳家，得知他們的微小心願只是遷移仿造電影亂世佳人場景的旋轉梯，卻無法如願，陳致曉在台北教書，家中只有兩位年邁的父母居住，無法有效抵擋拆除行為，警方卻使用強力手段趕人，老人家最後只好含淚黯然離家。他不禁要問：警方拂曉出擊擾民成為常態，市政府到底怎麼了？

高思博說，黃偉哲在媒體聯訪中將週邊交通問題、火車誤點與事故等問題，認為都與南鐵拒遷戶有關，赤裸裸地將責任歸咎於一般市民身上，這是根本的邏輯錯置，更是扣了最後兩戶陳家與黃家大帽子。市府既以出動大量警力強制拆遷，何苦在嘴巴上還要佔迫遷戶便宜，這是典型吃人夠夠，不只拆你房子，還要想盡辦法讓自己好像站在道德制高點。

高思博也指出，民進黨副秘書長林飛帆多年前也曾參與反南鐵東移運動，現卻完全不見蹤影，雙標已經成為民進黨政治人物的基因，難怪現在大家都流傳民進黨執政後，社運界的寒冬就來了。

(中時 )