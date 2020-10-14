社團法人國家生技醫療產業策進會與KPMG安侯建業聯合會計師事務所14日舉行「台灣數位醫療發展論壇」。KPMG引用資策會MIC資料指出，全球5G醫療市場將從2020年的4億美元成長到2026年的218.8億美元，複合年均增長率（CAGR）為77.2％，市場潛力備受關注。

KPMG安侯建業主席于紀隆指出，數位科技的發展已快速應用至智慧醫療、遠距醫療等，同時也加速推動精準健康產業鏈。在人工智慧AI趨勢下，物聯網（IoT）技術結合醫療已有極大進展，而台灣擁有高品質的醫療服務、深厚的生醫研發能量以及全民健保長期所累積的資料庫，若能整合台灣的資通訊產業基礎優勢，加上政府持續推動數位醫療產業法規環境，未來數位醫療及精準健康產業前景可期。

KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植表示，針對「2020年KPMG全球醫療照護和生技投資前景調查報告」，全球投資人對於醫療資通訊產業最感興趣，包含電子病歷、電子健康紀錄等皆是未來重點。

(工商 )