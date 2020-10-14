Switch的健身環真的有用嗎？日本有位女漫畫家ヤナマリ，因為長期窩在家沒運動，體重瘋狂飆升，於是她從去年10月開始玩健身還，沒想到如今竟然瘦下將近30公斤，鮪魚肚升級成馬甲線，她也曬出了前後比較照片，反差之大讓網友們都驚呆，也證明了健身還真的能減肥。

在 Instagram 查看這則貼文 ヤナマリ（柳本マリエ）（@marieyanamoto）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 下午 8:30 張貼

ヤナマリ擁有超大食量，是常人的三倍，由於沒有節制的吃，導致她在4年內胖了20公斤，體脂甚至飆到46.1%，BMI值也來到32.3，遠超出正常人的範圍，因此終於痛定思痛，在2019年10月下定決心減肥。

72.6公斤的她在半年內瘦了21公斤，體脂也順利將到29.6%，直到今年9月，ヤナマリ已經瘦到45公斤，不但練出馬甲線，全身的贅肉也都消失，成為結實的肌肉。

她的身上現在是零贅肉的狀態。（圖片來源：twitter＠arieYanamoto）

而能如此成功，靠的正是「限糖」，她不會特別飲食控制，但每天都會盡量讓糖分攝取低於50g，ヤナマリ會大量攝取肉、魚、蛋和大豆製品等含糖量較少的食物，像是豬肉、金槍魚罐頭、鯖魚或是納豆等等。

同時ヤナマリ也會每天都規律運動，先進行約20分鐘無氧，再做2小時有氧運動，這些運動通通都是用健身環完成，她會分為四個運動時段，先進行10分鐘伸展，和10到20分鐘的一般拳擊，緊接著進階到30到60分鐘的健身拳擊，第三階段進行兩次半小時的拳擊訓練．最後再以健身拳擊收尾。

靠著健身環和減糖成功瘦身。（圖片來源：twitter＠arieYanamoto）

事實證明，健身環真的能夠瘦身，過去也曾有家庭主婦親身測試，7個月內瘦了20公斤，所以不管是用什麼方法，最重要的還是每天堅持不懈，才有可能受回苗條身材啊～

(中時新聞網)