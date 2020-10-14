美中對抗情況下，美國猛打台灣牌，大陸則以軍演作為回應。近日卻有日本媒體爆料指出，川普有意「突襲式訪問台灣」，並宣布承認台灣等，消息引發各界討論。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書寫下，「務實上來說，真的，不太可能～」。

黃暐瀚指出，「川普來台？十月驚奇？今天的撞新聞主題，兩個都打問號。真是問號。離選舉已經剩下兩個多星期，川普會有時間搭飛機來台灣一趟？還承認『台灣』？務實上來說，真的，不太可能。」他認為該篇報導寫的有「爽度」卻沒「深度」，「因為除了川普選前來台的『必要性』不高之外，來台所謂『承認台灣是個國家』，是指『中美復交』？還是『台美建交』，是怎樣的模式？並未說明白。」

另外，黃暐瀚分析，如果川普本人，選前要來台灣，外交部不可能到現在，還無聲無息，且「對川普跟他的競選團隊而言，選前最後兩週，『出訪台灣』會是最重要的任務？如果來台能勝選，那我相信川普真的會來。」這篇貼文曝光後，有網友則留言寫下，「就像打傳說，有些人只會狂搶人頭，不幫推塔，最後輸了，就是有爽度沒程度」、「對於川普來說，台灣真的有這麼重要嗎？只剩下這大招了嗎？」

針對此消息，據《ETtoday新聞雲》報導，國安人士表示，外交單位並未接獲美方高層近日訪台的訊息，且美國大選進入倒數階段，川普及拜登身為候選人，更不可能有訪台的時間。

(中時新聞網)