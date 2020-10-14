金門「1＋1振興券」至今已受理672家業者申請，核銷金額逾4億元。縣長楊鎮浯慰勉第一線工作人員之二。（縣府提供）

金門在7月中旬推出全台唯一地方版「1＋1振興券」，至今已受理672家業者申請，核銷金額逾4億元，縣府評估起到降低疫情衝擊，刺激消費與活絡經濟的作用。

縣府說明，目前已受理672家業者申請共1556件，核銷金額4億2162萬5500元。其中，金酒1億6588萬7500元，約占30％。賣場及連鎖企業占13％ ，一般民生消費則有22.5％。

縣府強調，金酒營業利潤為全體縣民共有，也是鄉親未來福利的根基，另家樂福、燦坤、全聯、昇恆昌、金湖廣場等相關企業核銷僅約新台幣4000萬元，顯見多數票券仍流入地區商家。

若從消費取向來觀察，核銷金額最高的3個類別是大賣場、電器業者以及汽機車行，占總發券金額的2成。值得一提的是，漁會超市、地區賣場的核銷金額未滿，後續還有成長空間。其次服飾、鞋、鐘錶、眼鏡、文具用品、手機、電腦、加油站、飯店、民宿及旅行社也是消費大宗，另餐廳類有將近100家店家申請核銷。

縣府指出，目前核銷金額約占發放總數的7成9，特別提醒振興券使用期限是今年12月31日，更多相關資訊可至縣府官網「1＋1振興券」專區或追蹤金門縣政府建設處臉書粉絲團，或電縣府建設處工商科(082)326204洽詢。

(中時 )