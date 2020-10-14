今年曾文水庫集水區降雨偏少，加上汛期無颱風帶來豐沛雨量，曾文水庫水情是1973年水庫完工啟用以來第6差，目前曾文、烏山頭合計蓄水率只有37％，南區水資源局也趁機加強清淤力度，今年截至10月11日清淤已達376.25萬立方公尺，創歷年新高。

曾文水庫於1973年完工啟用，截至2019年底累積淤積量2.95億立方公尺，每年平均淤積量為560萬立方公尺，其中2009年莫拉克颱風就淤積9108萬立方公尺，清淤11年迄今，有效蓄水量仍只剩下5億立方公尺。

目前曾文水庫清淤作業採多元工法，自莫拉克風災後，南水局斥資40億元建防淤防洪隧道，每年可排砂104萬立方公尺。水庫上游段以怪手進行陸挖，庫區則以船、管線進行抽泥輸送，減少庫區淤積。

曾文水庫自2012年至2018已抽泥390萬立方公尺，2019年增為2艘抽泥船24小時作業，每天可抽泥2萬立方公尺；今年來水利署全力清淤，截至10月11日已達376.25萬立方公尺，創歷年新高，按此進度，明年清淤目標510萬立方公尺可望達成。

(中時 )