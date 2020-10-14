廖志坤基金會每年頒發獎學金，照顧低收入戶學生，13日基金會審查今年度發放獎學金名額，由基金會董事長、苗栗縣長徐耀昌主持，南庄鄉長羅秀蓮及境內各高中、國中校長參與審議，共80位學生通過申請，將頒發63萬元獎學金。

廖志坤基金會是為紀念已故聯合報記者廖志坤設立，1996年廖志坤在南庄採訪時因公殉職，他的親人在中港溪3鄉鎮設立基金會，針對低收入戶學子發放獎學金，規畫高中、大學生1萬元，國中生5000元獎學金。

今年共有81位學生提出申請，有21位大學生、25位高中職生、34位國中生共80人審核通過，頒發63萬元獎學金。基金會指出，今年雖面臨疫情衝擊，善心人士捐款卻相當踴躍，尤其作為基金會長期以來最重量級的捐助者昇恆昌免稅店，今年因出入境人數銳減，生意最受衝擊，但昇恆昌總經理江建廷強調，公益不落人後，再怎麼減省，學子的獎助不能少。另有春天診所董事長何麗玲、趨勢民調總經理吳世昌等人也踴躍捐助。

由於基金審查嚴格規定得獎者須符合低收入戶、操行甲及成績70分以上，因此有4位大學、6位高中、3位國中學子受限將無法獲獎，但捐助者王依凡希望能普及照顧這些學子，由她另案捐助，獲得全體審查委員同意。

另有捐助者希望仿效家扶捐助方式，提供2位高中、1位國中生，每月2000元，為期1年，如受贈學生符合規定且可持續，最後也決定由境內高中每校提出1位學生審查選出，國中名額則授權南庄國中校長詹吉翔確認。

(中時 )