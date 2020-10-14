受到太平洋高壓異常強烈影響，今年是1964年以來首個沒有颱風侵台的年度，而6月至10月的降雨情況也是史上最低，水情告緊，經濟部與農委會今天早上召開會議討論停灌事宜，最後決議桃竹苗地區1萬9000公頃的農地將停灌，預計影響1.3萬公頃水稻種植面積，農委會則提出史上最優渥的計算標準，預計水稻每公頃可補助10萬餘元。

農委會副主委陳駿季表示，今年是1964年以來第一個沒有颱風侵台的年度，6月至10月降雨情況是歷年最低，降雨僅平均的2成至6成，水情吃緊，雖然農水署辦理查圳路、精確配水、分區輪灌、啟用備用水井等應變措施，但仍不敵嚴峻水情。

陳駿季說，因此將針對桃竹苗地區1萬9000公頃實施停灌，其中種植面積最大的水稻達1.3萬公頃，其他包括大豆、喬麥、葉菜類、甘藷等大概占0.6公頃左右，而其中用水最高的水稻每公頃約要使用1.5萬度水，目前桃竹苗地區屬抽穗或孕穗期，一旦停灌會造成100％沒有收成，因此研議補償措施會利用去用農家賺款的105％加計生產成本，加計投入的生產成本，預估每公頃補償約10餘萬元，為史上計算方式最優惠，而其他的作物則會視不同作物類別、受影響程度給予其適當補償。補償的預算初估10餘億元，皆由經濟部支出。

至於是否會影響糧食安全？陳駿季說，我國全年稻作面積約27萬公頃，1.3萬公頃約佔種植面積5％，二期稻作收穫原本就較少，產量影響有限，再加上目前公糧庫存達90萬噸，以現行每月消費約10萬公噸計算，仍可撐9個多月。

外界認為是否又要犧牲農業來救全台灣用水？陳駿季強調，水不僅人要用、植物要用，經濟發展也要使用，在兼顧糧食安全、社會發展需求來做，是在衡量各因素之下綜合判斷。

陳駿季指出，預計一星期之內會公告停灌，補償申請則從停灌公告次日起展開，請停灌區內農民在公告次日10天內提出申請，攜帶相關文件後赴各管理處申辦，管理處也會加派專人定期至各水利小組受理申請。

(中時 )