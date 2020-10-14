麗寶Outlet Mall北海道拉麵館四大品牌澎湃拉麵。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall北海道拉麵館滿滿喜愛品嚐拉麵的粉絲。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall北海道拉麵館的烹煮技術一流。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall全台獨家必吃美食「北海道拉麵館」，引進四家北海道飄洋而來的重量級拉麵品牌，3年多來已熱賣超過100萬碗拉麵，可堆出200座101大樓。為持續滿足喜愛嚐鮮求變消費者轉向更多元美食選擇，「北海道拉麵館」將於本月底忍痛封館道別，自16日至11月1日 推出「封館食刻～懷念的這一碗，喔伊吸」活動，歡迎拉麵迷把握封館前再度回味。

麗寶Outlet Mall 於2017年開幕時，特別首創北海道拉麵館，引進4家首度由北海道飄洋過海的重量級拉麵品牌，包括將雞骨、豚骨融合的雙湯，有輕爽系著稱的「清田」拉麵；嚴選三種味噌調配湯底，是獨有的大人味的「次郎長」拉麵。

以及將新鮮蔬菜加雞骨、豚骨熬製，灑入魚乾增添鮮味，超人氣的「虎鉄」拉麵；以火焰1300度烹飪炙燒肉片，創造濃郁湯底味蕾的「炎神」拉麵。這4家各有特色並有各擁其主的忠實粉絲，從2017年開幕以來，累積已熱賣出超過100萬碗，吸引全台超過200萬人品嚐，假日更是高朋滿座一位難求。

從日本北海道來台的本間店長表示，3年多來經歷許多，有讚美、指教，更多的是品嚐後的感動，這些都是珍貴難得的回憶，雖然要與台灣喜愛拉麵的粉絲們告別，但期待日後仍有機會與台灣消費者再見面。

麗寶Outlet Mall 指出，因近幾年台灣消費者口味變化快速，不論是大受歡迎的米其林星級美食、辛香料咖哩的南洋料理、韓式餐點特色料理等，都是現下潮流。4年前招商引進北海道拉麵館4家日本職人拉麵，皆呈現北海道拉麵原汁原味的堅持，已成功創造話題與口碑，而為持續滿足喜愛嚐鮮求變的消費者轉向更多元的美食選擇，因此忍痛封館告別。

特別於10月16日至11月1日，推出限時「北海道拉麵館封館食刻〜懷念的這一碗，喔伊吸」活動，在北海道拉麵館單筆消費滿500元，即可參加抽獎，有機會把同樣來自日本超卡哇依的水豚君週邊商品帶回家，還有百元折價券、摩天輪免費搭乘券等。

此外，並加碼於10月24日中午舉辦「喔伊吸」吸拉麵分貝挑戰賽，只要吸麵聲現場測量超越同場比賽其他人(3或4人一組) ，並於個人FB專頁公開分享，不但免費招待該碗拉麵，還可獲得新品牌餐點2份，邀請消費者趕快趁著北海道拉麵館封館前，再度邀請全家人或呼朋引伴一起來品嚐，相揪一次吃盡4家拉麵是最推薦的吃法，雖不能飛出國，但可以用味蕾偽出國，回味北海道原汁原味拉麵。

(中時 )