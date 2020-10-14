中華電信預約官網顯示系統忙線。(圖/翻攝自中華電信官網)

翻攝自中華電信官網

蘋果於14日凌晨發表最新一代的iPhone 12系列5G手機，台灣電信業者也積極布局，中華電信宣布14日下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，然而時間一到，預約官網卻發現卡住跑不動，顯示預約人潮爆棚，更在不到1小時時間就額滿。

進入中華電信官網，進入iPhone 12預約網頁，先是出現找不到連結伺服器、重整畫面也動彈不得，稍後才出現「活動忙碌中，請稍候再試」畫面，目前時間已經超過半小時，仍無法進入網頁登記資料。大約在下午3點50分，中華電信預約官網顯示預約活動已結束，也就是說不到1個小時時間就已經額滿。

最火熱的新款iPhone已於台灣時間14日凌晨1點正式亮相，蘋果一舉發表iPhone 12 mini／iPhone 12／ iPhone 12 Pro／iPhone 12 Pro Max四款新機，並推出亮眼的太平洋藍新色。

中華電信原本要在15日才開放預約，後來改宣布在14日下午就開放預約。其他電信業者也沒放過新機預約商機，遠傳網路門市14日上午11時開放iPhone 12全系列預約登記，10月23日實體、網路開賣；台灣大哥大10月16日晚上8時起全通路開放預購；台灣之星14日凌晨3時開放預留資料。

(中時新聞網)