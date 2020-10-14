緯創資通董事長林憲銘14日受訪指出，近兩年接連受到美中貿易戰及COVID-19影響，電子產業供應鏈進行全球布局、產線移轉至非中國區的發展已是定局，儘管預估美國總統大選過後，美中關係、貿易戰強度或有變化，但供應鏈全球化步調不會變。同時，緯創也將維持擴產進度、在明年底前達到非中國產能比重至少5成。

林憲銘14日以時代基金會董事長身分、出席時代基金會主辦的「Inventing Tomorrow」高峰論壇。針對近兩年的大環境，他坦言自去年感受到美中貿易戰帶來很大的影響後，今年的疫情就又從生活、經濟等各層面，讓大家體會到非常劇烈的改變。不過，台灣企業也因此重新看到未來，在遇到危機的同時、大家也都看轉機，並經由不斷的轉型、創新力量，找到新的機會，也因此台灣的高科技產業今年到目前為止，都有非常好的表現。

「Inventing Tomorrow」的首場高峰論壇，就以越洋連線方式、請來諾具爾經濟學獲獎教授約瑟夫．尤金．史迪格里茲，與MIT麻省理工管理學院副院長暨政治經濟學教授黃亞生演講，後並由陳文茜擔任主持人與兩位教授對談，三方針對美國大選、美中過去對雙方關係的政策、影響多有討論。

林憲銘受訪時表示，不論美國大選結果由誰勝出，美、中關係間已有基本性的變化、國際局勢也因此已有改變，都不會動搖產業供應鏈轉往全球布局的大方向。設立新據點在非中國地區、自然降低在中國的生產比重是既定方向。

以緯創來說，目前包括在台灣尋地蓋新廠、於越南、印度持續擴廠的進度都未停擺，預計要在明年底前、新產能接續開出後，拉升緯創在非中國區的產能達到50％的目標未變。

惟林憲銘也指出，受到疫情影響，原欲在美國尋生產據點的規畫已暫停，另在墨西哥和捷克擴產的部分近期也因疫情又轉趨嚴峻受影響，另在越南、印度及台灣等建置新廠部分，也因疫情封境因素得規畫很多分組人力在各地進行。

展望後市，林憲銘不認為疫情過後對IT、科技類產品有太大改變，因為這些作為生產力、溝通的工具仍是必需品，市場需求不會少。

緯創第三季在筆電、伺服器及顯示器等產品線皆有續站高檔的出貨表現，法人亦已上修對其全年筆電出貨小幅年增、伺服器出貨可達兩位數增長的預估值，同時看好緯創營運獲利有機會交出再較去年度成長的成績。

(工商 )