蘋果新機定價不親民，加以新冠疫苖試驗喊卡及激勵案難達協議利空衝擊，美股隔夜四大指數皆墨。台股今日在蘋概股三天王台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)表現乏力下開低震盪，蘋果鏈在買盤不捧場下多數走疲，盤面上轉由太陽能股碩禾(3691)、聯合再生(3576)、國碩(2406)、達能(3686)、茂迪(6244)、安集(6477)及風電族群大亞(1609)、華城(1519)、上緯投控(3708)等熱力四射擔綱演出，金融股撐盤力道有限，終場加權指數下跌27.82點為12919.31點，保住5日線及12900點大關，成交值為1867.38億元。今日外資(不含外資自營商)賣超66.2799億元，投信賣超4.8973億元，自營商賣超2.4142億元，三大法人賣超73.59億元。

蘋果4款5G版新iPhone凌晨亮相，惟市場不買單，蘋果股價黯淡收黑2.65%，壓抑台廠蘋果鏈表現，三劍客台積電(2330)、大立光(3008)及鴻海(2317)同步走疲，可成(2474)、台郡(6269)、華通(2313)、穩懋(3105)、和碩(4938)、美律(2439)等跟進失色。記憶體族群南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)獲買盤點火續揚。智慧能源周今火熱登場，太陽能族群碩禾(3691)、聯合再生(3576)、國碩(2406)、達能(3686)、茂迪(6244)、安集(6477)等吸引買盤湧入紅通通；離岸風電族群大亞(1609)、華城(1519)、上緯投控(3708)等亦匯聚人氣掀漲風。

傳產股表現方面，玻陶股台玻(1802)及中釉(1809)獲外資買盤力挺閃閃發亮，中鋼(2002)盤價續開高引領鋼鐵股堅挺，中鴻(2014)隨中鋼走揚重回票面價，具綠能題材的燁輝(2023)獲買盤敲進放量攻頂表現最猛。和泰車(2207)催油門點火麗清(3346)、汎德永業(2247)、怡利電(2497)等汽車股馬力十足。生醫股東洋(4105)因獲新冠肺炎疫苗授權利多發酵連飆2根漲停，鼓舞整體族群士氣，包括久裕(4173)、生華科(6492)、浩鼎(4174)、友華(4120)、晟德(4123)等齊步走揚。金融股在富邦金(2881)及國泰金(2882)坐鎮穩盤下力撐榮面。

國安基金宣布退場，加以iPhone推出4款5G版新機後蘋果股價失色，台股指數逼近前高13,000點壓力區陷入觀望整理，內資意興闌珊，外資亦終結連7買，今日轉為賣超66.27億元，5日RSI為73.72，10日RSI為78.71，9日K值為86.93，9日D值為78.71，20日乖離率為1.71。台股今日在蘋果派三天王台積電(2330)、大立光(3008)及鴻海(2317)表現黯淡下震盪收黑，惟仍守住12900大關及五日線。法人表示，隨著iPhone12上市、美國總統大選進入尾聲，外資奪回台股主導權，投資人將迎接2021年台股新局勢。

分析師表示，蘋果凌晨推出新機大多數規格如市場預期，加上出貨比率高達四成五，惟6.1吋iPhone 12定價799美元高於前一代100美元，衝擊蘋果股價漲多拉回，短線預期將壓抑台系蘋概股表現。台積電因獨家供應A14處理器，營運可望受惠，明日下午法說會登場，為牽動台股能否仰攻萬三新高之重要關鍵。台股短期趨勢仍向上，守住5日線則多頭震盪後會再攻。就線型架構來看，上萬三不難但操作不易，多數個股呈下跌趨勢，成交量仍是人氣指標，最好維持2,000～2,500億元積極換手量，12,000點仍是大盤重要支撐關卡。隨著整體基本面向好，技術及籌碼面也偏多，長線向上趨勢可期，只是萬三心理壓力大，短期預料於五日線附近區間震盪，選股聚焦9月營收創高股波段操作。

(時報資訊)