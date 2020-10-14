台灣東洋日前宣佈取得德國新冠肺炎疫苗台灣代理權，預計明年第一季就能到貨1千萬劑量，可供500萬名民眾施打。但卻傳出該疫苗為陸資企業，有違指揮中心指揮官陳時中不用陸產製疫苗的說法。陳時中強調，他只在意是否為「大陸製造」，若大陸製造就不許可，若是中資，則是商業行為，不在討論之列，雖一劑要價20美元，不便宜，但也會購買。他也強調，明年第二季、第三季交界口時，國產疫苗就有望量產上市。

這次台灣東洋表示，預計明年到貨3千萬劑量，是否指揮中心都會全數購買，陳時中表示，不見得，這是商業行為，原廠答應給東洋這些量，但我們還是要先看技術性資料，才會準要不要進口，我們會考慮先購買一些，但要確定冷鏈技術是否承擔得起。

十月初，指揮中心已經向COVAX付訂金，有學者表示，恐怕重複投資造成浪費，陳時中回應表示，COVAX也會同步進行，重複投資，訂金因為已經付款，經費可能會「重複」浪費，也不是完全沒有可能，但就是考驗我們的判斷力，這裡面很不容易，施打技術不同，價格不同，臨床試驗有十隻進入第三期，價格也都不同，德國這隻一劑要20元美金，也不便宜，還要打兩劑，費用很高，但我們不會因此說不要。

陳時中表示，新冠肺炎疫苗，第一波會有一定的量，至於第二波就要仰賴國產，目前他對於國產的數字覺得也不錯，一切都順利的話，臨床試驗都成功順利的話明年第二季、第三季交界的時候應該就可以量產。

至於冷鏈部分，陳時中強調，本周就要有判斷出來，否則建廠佈建一兩個月又過去了，儲存的量是秘密，但如何分配我們要看怎樣才是恰當，租用或是購買都可以考量，東洋要建廠，他們也有地了，也是一個計畫，台灣原本的冷鏈廠也都技術成熟，目前有海鮮的可以到60多度，但還是要更穩定一點，但是疫苗更在意溫度，萬一中斷等對疫苗產生很大。

中資的部分，陳時中強調，中資跟我沒有關係，我講真的，我只是因為貿易中大陸地區人體疫苗不能進口，我只要是不要大陸地區做的就好，至於中資是商業規則，跟我們這個沒有關係，這是另外的事情。因為法就是這樣規定。

(中時 )