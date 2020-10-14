統蔡英文宣布將開放含有瘦肉精的美豬進口台灣，並表示這將是台灣走向國際貿易的重要一步，但是卻引發全輿論強烈反彈，對此，立法院召開美豬公聽會，要讓民眾對於該政策有更多的發聲空間。

而在美豬聽證會中，受邀學者在台上發表意見時，卻有人注意到，民進黨立委趙天麟竟在台下低頭玩著手機，畫面放大後更發現，手機畫面中竟是小遊戲「俄羅斯方塊」，這讓看到的網友無不憤怒，怒轟「委員對講者最基本的尊重呢？」

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」也發文表示，「看清楚這就是我們高雄的立委」，怒批趙天麟國會殿堂大玩俄羅斯方塊，完全不管台上萊豬的審議、完全不顧高雄市民和全國人民的健康，並表示要「好好的幫他高調」！

這個畫面也讓看見文章的網友們傻眼了，回文表示「可以罷免他嗎？不做事領錢是怎樣」、「選這種立委來浪費我們的納稅錢，看樣子立委蠻好當的」、「民眾的健康哪是他們關心的。反正817是他們的靠山」、「反正少進出綠縣市就是了，免得吃到美豬瘦肉精」、「這就是高雄人選出來的好立委！果真顛覆了我的三觀」。

(中時新聞網)