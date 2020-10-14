美國貧富差距多大？根據Fed(聯準會)統計資料，排名前59有錢人所擁有財富總和2.09兆美元，就已經比後50%人口、大約1.65億人財富總和2.08兆美元還多，而且疫情正在惡化此現象。此外，種族不可避免仍有很大差異，前25名富豪只有由大陸歸化美籍的Zoom執行長袁征(Eric Yuan)不是白人。

疫情造成大量失業，實體消費活動停滯，但對於科技公司和電子商務而言，反而是賺錢機會，加上Fed持續打造貨幣寬鬆環境讓錢流入金融市場，造成股市大漲，大老闆們身家越來越肥，例如電商巨頭亞馬遜(Amazon)董事長兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)2020年財富增加64%，達1885億美元，他也是全球首富。

數據還顯示，美國白人約佔人口比例60.1%，但擁有全國83.9%財富；非裔人口佔13.4%，但他們只有全國4.1%財富。此外，千禧世代(Millennials，也稱Ｙ世代，定義各有不同，一般指1980、90年代出生，或2000年後成年者)在美國勞動力人口佔有最高比例，但他們只擁有全國4.6%財富。

極化現象相當明顯，1989年末美國最有錢1%人口只有23.7%財富，而後50%人口有3.6%財富，此數據在今年6月已經惡化為1%人口擁有30.5%財富，最窮的半數人口只有1.9%財富

(中時新聞網)