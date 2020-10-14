近日有網路業者號稱握有鮮肉男星涂善存的激情片，但有網友花了3000元買下後，卻發現片中忘情「清槍」的男主角根本不是涂，反而神似男模洪翊展。涂善存經紀人Vicky表示，希望不肖業者不要再用善存名字欺騙，喜愛善存的人也不要再被這種擺明的假訊息矇騙。

25歲的涂善存過去有著「世新金城武」稱號，從《飛魚高校生》出道後便備受矚目，今年他首度挑大梁，主演青春校園愛情電影《這一刻，想見你》，飾演憂鬱深情的大男孩，與馬來西亞歌手俊倩有段刻骨銘心的愛戀。

涂善存在國、高中都擔任籃球隊隊長，外型陽光帥氣，在電影《這一刻，想見你》大展歌喉，DJ丹尼斯更稱讚涂善存的將來不只是小金城武，更有機會成為新一代梁朝偉，是新生代頗受矚目的小鮮肉。

不過，近期涂善存卻無端捲入不雅片風波。有網友向《鏡週刊》投訴，有網路業者號稱擁有涂善存的激情片，他花了3000元買下，打開一看發現影中人並非涂善存，比對之後，倒覺得神似身材壯碩的肌肉男模洪翊展。

據了解，不法集團專門在網路上化身正妹，誘騙男性拍下不雅影片，再於各大網路平台上販售流傳，過去也有不少名人受害。

(中時新聞網)