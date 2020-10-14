至今距離美國大選僅剩20日，部分地方州已開放選民以各種方式投票，加上今年選情空前激烈，讓各地出現投票所前大排長龍的場景，如13日剛開放投票的德州就有投票所必須排隊等上5小時，而喬治亞州排隊更是空前盛況，許多選民甚至排隊苦等11小時，就為了投下神聖的一票。另外據「美國選舉計畫」網站統計，至今全美已有千萬人參與投票。

Now at 11hrs in line but we are next! A long journey but wouldn’t be anywhere else! Please vote everyone! pic.twitter.com/ifRcbK1XRm — Johnta Austin (@johntalsr) October 12, 2020

美喬治亞州早期投票空前盛況，12開放投票首日就大排長龍，甚至在首府亞特蘭大的選民稱自己排隊等上了11小時。（美聯社）

據路透社報導，基於疫情未減，許多選民選擇提前投票，特別是支持民主黨居多的地區。「美國選舉計畫」（US Elections Project）編匯數據顯示，無論透過親自投票或透過郵寄選票，美國人提前投下的選票已突破千萬張，相較於2016年的同一時期僅有140萬選民提早投票，這次早期投票可謂成長近10倍之高。

路透社也指出，共和黨大票倉、但現今民調與民主黨陷入膠著的德州也於13日也加入早期投票的行列，但投票所前在一開啟後就大排長龍，人口最多的哈立斯郡（Harris County）選務官員表示，截至當日下午截止投票還有5小時前，選民已在提前投票首日投出6萬8000張選票，刷新紀錄。

The line of voters at George Pierce Park in Suwanee.... pic.twitter.com/3stVPEuyZp — tyler, the reporter (@ByTylerEstep) October 12, 2020

而據《衛報》報導，傳統紅州但近期民主黨支持上升的喬治亞州，自12日起投票後，投票所前大排長龍，排上超過數小時不在話下，甚至有在該州首府亞特蘭大的網友在社群網站上表示，為了等投票必須苦等11小時；喬州辦公室也表示，提前投票首日有超過12萬8000人親投票，打破了2016年的9萬1000票紀錄。。另外在維吉尼亞州與俄亥俄州，開放親自投票的首日也出現大批人潮。

(中時新聞網)