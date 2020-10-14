美國職籃2019-20賽季才剛落幕，台灣籃球賽事趁著熱潮方興未艾隨即接上，台灣運彩表示，該公司會針對「2020超級籃球挑戰賽」精選場次會提供單場投注，一起陪球迷倒數迎接超級籃球聯賽新賽季的到來。

即日起至11/1（日）「2020超級籃球挑戰賽」將在台大體育館及板橋體育館進行，為即將來臨的超級籃球聯賽預作暖身。運彩表示，「2020超級籃球挑戰賽」被視為本季SBL的前哨戰，各隊場上交手互探實力虛實，且加入新秀中華白隊，增添比賽刺激性。

台灣運彩指出，開盤挑戰賽提供讓分、不讓分、大小及單雙等4種玩法，並精選場次提供單場投注，本週預定提供2場單場投注：10月14日下午5點由桃園璞園建築對台灣銀行，以及週五（10月16日）下午5點的台灣銀行對裕隆納智捷。

台灣運彩也表示，該公司在賽事期間也會在球場陪伴球迷觀賽，親臨球場的球迷更有機會獲得台灣運彩準備的精美好禮，歡迎大家一同入場觀賽，一起同歡。

(工商 )