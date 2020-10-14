交通部規劃旅遊泡泡第一個目的地就是帛琉，指揮中心16日將開會討論。衛福部長陳時中14日疫情記者會結束後受訪表示，規劃先出一個踩線團去帛琉，全程四包（包機、包車、包旅館、包餐廳），人數不會到100人那麼多，大約是10～20人上下，出發的時間點未定。

根據交通部規劃，旅遊泡泡將限定是旅行社業者安排的團體旅遊，不開放自由行，旅客也必須提出核酸檢測（PCR）陰性證明等。交通部長林佳龍12日也曾說，旅遊泡泡選定帛琉是因為那邊比較單純，和臺灣已經有航班，也是國人熟悉的旅遊目的地，因此作為交通部超前部署的示範。外交部長吳釗燮13日更直言，帛琉目前無疫情，因此通過機率大。

陳時中今天在指揮中心受訪時表示，會先安排踩線團，全程降低與外界接觸的機會，包含要包機、包車、包旅館、包餐廳等，也要考量萬一人員身體有狀況，當地的醫療量能，同時相關資訊綜合考量後，要讓旅遊業者評估是否值得投入，本週五將開會討論，現在沒訂出上路的時間表。

(工商 )