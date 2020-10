View this post on Instagram

先日、結婚式を挙げました💐 5月に入籍をしてから約半年。 当初予定していた挙式の延期を決断し、この日に至ります。 この日まで何度も“やらないほうが良いのではないか”と葛藤してきました。 ですが、両親から背中を押してもらい、こうして家族のみで式を挙げることが出来て心から嬉しく思います。 細心の注意を払い、新しい形での結婚式ではありましたが、とても温かい空間でした。 改めて、いつも支えてくださっている皆様への感謝の気持ちで一杯です。 まだまだ未熟ですが、これからも宜しくお願い致します😌 chay