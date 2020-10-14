曾於前年12月她訪台開唱的日本「甜心歌姬」chay於13日發文開心宣布，於日前舉行了結婚儀式。今年5月她與圈外男性登記結婚，終於在近半年後舉行了婚禮。

chay發文表示：「前些日子我舉行了結婚儀式，我們5月登記結婚，已經過了大概半年。」因疫情仍持續，她坦言「一直到婚禮那天前，我內心掙扎著『是不是不要扮比較好』，然而父母給予我們支持，舉行了一場只有家人的婚禮，實在非常開心。」

日歌手CHAY（左）舉行婚禮。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）

她也表示「我們慎重採取了防疫措施，雖然跟一般的婚禮很不相同，但整個空間十分地溫暖。」她也再次向支持她的人們致謝。在po出的照片中，她穿著純白禮服，丈夫並親吻她臉頰，洋溢幸福笑容。

日歌手CHAY。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）

她唱過《約會大作戰》、《校對女王》等日劇主題曲與多首廣告曲，獨特聲線廣獲注目。她之前來台時拍了諸多逗趣照，不但暢飲台啤，還有猛盯小籠包的畫面，而她是著名出品眾多拌飯香鬆的食品企業「永谷園」千金，百分百「白富美」，但她親切而無距離感，不同於傳統印象中的「千金小姐」，在台也有不少粉絲。

chay於2019年來台曾受中時娛樂專訪。（粘耿豪攝）

(中時 )