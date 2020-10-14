曾於前年12月她訪台開唱的日本「甜心歌姬」chay於13日發文開心宣布，於日前舉行了結婚儀式。今年5月她與圈外男性登記結婚，終於在近半年後舉行了婚禮。

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先日、結婚式を挙げました💐 5月に入籍をしてから約半年。 当初予定していた挙式の延期を決断し、この日に至ります。 この日まで何度も“やらないほうが良いのではないか”と葛藤してきました。 ですが、両親から背中を押してもらい、こうして家族のみで式を挙げることが出来て心から嬉しく思います。 細心の注意を払い、新しい形での結婚式ではありましたが、とても温かい空間でした。 改めて、いつも支えてくださっている皆様への感謝の気持ちで一杯です。 まだまだ未熟ですが、これからも宜しくお願い致します😌 chay

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chay發文表示：「前些日子我舉行了結婚儀式，我們5月登記結婚，已經過了大概半年。」因疫情仍持續，她坦言「一直到婚禮那天前，我內心掙扎著『是不是不要扮比較好』，然而父母給予我們支持，舉行了一場只有家人的婚禮，實在非常開心。」

日歌手CHAY（左）舉行婚禮。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）
日歌手CHAY（左）舉行婚禮。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）

她也表示「我們慎重採取了防疫措施，雖然跟一般的婚禮很不相同，但整個空間十分地溫暖。」她也再次向支持她的人們致謝。在po出的照片中，她穿著純白禮服，丈夫並親吻她臉頰，洋溢幸福笑容。

日歌手CHAY。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）
日歌手CHAY。（Instagram截圖 ＠chay1023_official）

她唱過《約會大作戰》、《校對女王》等日劇主題曲與多首廣告曲，獨特聲線廣獲注目。她之前來台時拍了諸多逗趣照，不但暢飲台啤，還有猛盯小籠包的畫面，而她是著名出品眾多拌飯香鬆的食品企業「永谷園」千金，百分百「白富美」，但她親切而無距離感，不同於傳統印象中的「千金小姐」，在台也有不少粉絲。

chay於2019年來台曾受中時娛樂專訪。（粘耿豪攝）
chay於2019年來台曾受中時娛樂專訪。（粘耿豪攝）

(中時 )

#chay #甜心歌姬