真的好誇張！北市北投市場附近清江路上某間水果行，遭人指控水果籃、貨架長期佔用騎樓、道路及斑馬線，照片在地方社團曝光後引起熱議討論。北投分局回應了。

網友將北投路霸水果攤照片Po上網，引起熱議討論。(照片/翻攝《台北之北投幫》社團)

一名網友在《台北之北投幫》社團po文抱怨表示「在清江路4x~x9號，可以請商家，把馬路留給行人，行走的一點空間嗎？」文末更是提到騎樓、馬路、人行道，佔到爽、佔到滿。po文一出便引起熱議討論。截稿前，原PO者疑將貼文刪除。

網控北投清江路上水果攤佔據道路。(照片/翻攝《台北之北投幫》社團)

不過，根據現場照片可見，一簍一簍的水果籃被放置在馬路旁，一旁水果貨架、空籃推放在道路上，幾乎佔據三分之一條路，更誇張還將整列水果籃、貨架直接推放、佔用到人行道上。據當地知情人士透露，此間水果攤長年都是如此，造成附近交通問題，警察來開單，就乖乖收乾淨，過陣子又開始出來擺，誰都管不動，行徑相當誇張。

北投分局派員稽查路霸水果攤。(照片/市議員陳重文 提供)

北投士林市議員陳重文表示，清江路這間水果攤長期佔用道路，對面還堆放廢棄紙箱、壞水果等，整條馬路被佔用，不僅人、車有時過不了，附近菜籃族、孩童交通問題令人擔憂，已請北投分局長期關切與落實處理。

業者配合警方將貨架籃限縮到建築物內。(照片/市議員陳重文 提供)

北投分局交通組組長曹嶽接受《中時新聞網》訪問表示，清江路上水果攤從今年1月1日至今，本分局已開出43張罰單。近日又接獲民眾1999投訴案件，近兩日均有前往稽查，貨架放置在行人穿越線上違規屬實，業者今(14日)已配合將攤架退縮擺放於建築線內，稽查員警依照《道路交通管理處罰條例》第82條1項1款，在道路堆積、放置、設置或拋擲足以妨礙交通之物，並當場對業者開罰$1200。

水果攤貨架擺放佔據清江路。(照片/民眾提供)

(中時新聞網)