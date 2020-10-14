失智翁散步迷途女警即時發現助返家。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名80歲范姓老翁，14日上午打著赤腳獨自行走在車水馬龍的平鎮區民族路上，兩眼無神，茫然失措，所幸巡邏員警經過，即時伸出援手，才得以讓老翁平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住中壢區五權里正大街的范姓老翁，14日上午與太太吃完早餐後，趁著太太不注意，居然光著赤腳跑出門，一個人頂著大太陽，獨自走在車來車往的街道上，險象環生。

所幸宋屋派出所員警吳曉玲、洪偉倫巡邏經過，眼尖的吳員一眼就發現徬徨無助的老翁，立即上前關心，但是老翁因為年紀大，略有失智，面對員警詢問，完全無法清楚表達語意，員警見老翁臉色發白，疑似體力透支，於是先將老翁暫時帶回派出所安置，並提供飲水讓老翁飲用，稍作休息。

最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查出老翁的身分，並順利聯繫上老翁的家人。老翁的太太接到電話趕到派出所，頻頻向警方道謝，並表示吃完早餐後，以為先生只是上樓休息，而且先生的鞋子及皮包也都還在，所以沒注意到先生獨自出門，幸好這次遇上熱心的員警，否則後果不堪設想。

(中時 )