在台灣，「功能神經學」對許多人來說還相當陌生，生病了，只能求助傳統西醫的治療，但許多慢性病及文明病，實際上是科技進步與生活形態的改變，例如電磁波、藍光、加工食品、環境荷爾蒙等，使大腦無法獲得有效率休息及深層修復，導致大腦失衡進而弱化人體的自癒能力。

其實在國外，「功能神經學」已經有一套全人理論與實際作法，是融會大腦神經科學的獨特醫學，有助於避免大腦退化，同時活化大腦。換句話說，當大腦平衡了，疾病就會遠離你。想了解自己的大腦狀態？李政家博士提供自我檢測的方法，初步發現大腦退化的跡象，進而提醒自己從小地方改善，將失衡處的大腦給平衡回來，活化自己的大腦，健康自然好。

自我檢視時可以利用鏡子或親友從旁協助，觀察究竟是右腦還是左腦有不平衡的徵兆，現在就開始吧！

●觀察1：臉部→大腦會直接影響臉部肌肉的張力，可以透過照鏡子或是拍照觀察臉部幾個重要特徵是否有左右差異，就可以得知左右腦的狀態，例如額頭皺紋左右邊不一樣、眉毛一高一低、眼瞼下垂、法令紋一深一淺、舌頭往外伸出時會偏向某側。

●觀察2：體態→頭偏向某側、肩膀一高一低、手臂貼齊腰間時，手肘較為彎曲、大拇指無法和褲子的縫線貼齊、大腿膝蓋或腳掌往外轉。

●觀察3：步態→走路時手臂擺動幅度較小、腳掌下垂，經常被絆倒、原地踏步走時無法維持定點。

大腦活化術，挽救弱化、失衡的左右腦

人體擁有的12對腦神經與腦部不同區塊，各自掌管著不同的功能，藉由外來的刺激與訓練能活化腦神經，因此我們可以針對弱化的大腦區域，或是根據自己想要加強的部分，進行特定活動去刺激腦細胞的活化。找出自己可以持之以恆的項目來做，不久之後將會發現大腦愈來愈靈光，甚至會顯現在五官、體態以及步態上。

如果是右腦弱化，可以透過下列幾種方式活化右側大腦：

●活化右腦1：使用比較強烈、刺激的味道，透過左邊鼻孔吸入，例如洋蔥。

●活化右腦2：利用照明光源由左側45度角照射，進入眼睛，透過視神經活化右大腦。

●活化右腦3：練習只讓聲音從左耳進入，例如耳塞塞右耳，耳機放左耳聽音樂。

●活化右腦4：左手左腳練習做「畫8字型」的運動。

●活化右腦5：左手大拇指重複、快速的與其他手指指尖碰觸，同時數數1234、4321。

如果左腦弱化，可以透過下列幾種方式活化左側大腦：

●活化左腦1：練習右側咀嚼食物，例如口香糖，每次2～3分鐘。

●活化左腦2：每天練習用右手拿牙刷或電動牙刷刷牙。

●活化左腦3：聽節奏感較強的音樂，例如進行曲、流行樂。

●活化左腦4：使用精油或是比較芳香的味道，透過左鼻孔吸入，例如薰衣草、水果香味。

●活化左腦5：利用照明光源由右側45度角照射，進入眼睛，透過視神經活化左大腦。

(中時新聞網)