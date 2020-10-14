桃竹苗中14日啟動夜間減壓供水 抗旱水井啟動供產業定點提水 15:402020/10/14 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部14日召開水情會議，由於2020年降雨量持續偏少，因此經濟部會中決定，桃竹苗中四縣市從14日起水情燈號調整為夜間減壓供水的黃燈，並希望產業自主節水5％，另外也盤點全台有77座抗旱水井，供後續產業裝水用。 經濟部14日召開抗旱會議，由於未來氣象局預估雨量正常偏少，因此成立中央旱災應變中心，每周召開會議滾動檢討水情。由於今年是有史以來豐水期降雨最少的一年，水利署提前在7月就已經開始水源調度，為確保水源穩定，因此14日起水情燈號正式變燈，以利後續箱關抗旱措施推動。 (工商 ) #抗旱 #桃竹苗中 #夜間減壓供水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亢旱應變 桃竹苗中今起每日離峰時段減壓供水 12:572020/10/14 生活 桃竹苗中四地14日起實施夜間減壓供水 其餘各地供水正常 10:022020/10/14 財經 56年來首度豐水期沒颱風水情吃緊 彰化縣兩時段減壓供水 12:072020/10/14 寶島 桃機樂友會好評加開 限量1,200名 12:232020/10/12 財經 串連學生餐廳與周邊商圈 街口校園活動祭出高優惠 12:152020/10/13 科技 竹縣十大交通建設開論壇 五峰122線改善工程跑第一 14:542020/10/12 生活 同心抗旱 中央各部會與地方政府將成立旱災中央災害應變中心 14:212020/10/14 財經 苗栗節水抗旱 4水資源回收中心免費提供用水 15:472020/10/13 寶島 檢方起訴合康販售不明口罩 請法院延押4被告 12:562020/10/12 社會 蘋果iPhone 12與iPhone 12 mini共推5色 定價相當微妙 02:522020/10/14 科技 財經熱門新聞 iPhone 12 預約超熱 中華電信下午3點開放預約 官網塞爆 - 財經 兩岸DRAM整合受挫！高啟全再掀震撼 在紫光看到什麼？ - 財經 華為再傳出售榮耀 外媒曝光1080億買家 - 財經 iPhone 12 五大電信23日開賣 遠傳今11點搶先線上預約 - 財經 華為遭川普判死 日媒爆2大關鍵深圳也危險了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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