經濟部14日召開水情會議，由於2020年降雨量持續偏少，因此經濟部會中決定，桃竹苗中四縣市從14日起水情燈號調整為夜間減壓供水的黃燈，並希望產業自主節水5％，另外也盤點全台有77座抗旱水井，供後續產業裝水用。

經濟部14日召開抗旱會議，由於未來氣象局預估雨量正常偏少，因此成立中央旱災應變中心，每周召開會議滾動檢討水情。由於今年是有史以來豐水期降雨最少的一年，水利署提前在7月就已經開始水源調度，為確保水源穩定，因此14日起水情燈號正式變燈，以利後續箱關抗旱措施推動。

(工商 )