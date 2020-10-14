台灣併購與私募股權協會今（14）日舉辦「2020私募股權論壇」，以「COVID-19疫情影響下私募股權基金的機會與挑戰」及「中美貿易戰下的投資思維」為主軸，探討企業及私募股權基金的因應對策、未來海外投資評估關鍵，以及重點投資交易領域的思維轉換。

同時，協會亦偕同勤業眾信、德勤財務服務共同發表「2020台灣私募股權基金白皮書」，並深入討論美中經貿脫鉤日趨白熱化引發的IP相關科技、市場競爭，以及IP策略性資產效益和營業秘密對台資企業在海外布局與未來營運策略所造成的影響。

應邀出席致詞的國發會主委龔明鑫表示，政府全力支持私募及併購發展，後續希望祭出更多友善措施、進行法規鬆綁。除了新技術、產能的擴展，創新及併購也是帶動產業創新升級的重要手法，私募股權基金對於併購有相當大的幫助。

龔明鑫認為，私募股權基金的確需要一個主管機關，國發會若有需要可擔當主管機關、並盡量給予協助。目前具體管理細節尚未公布，預期未來可能先採取低度管理方式，由國發會負責輔導與跨部會協調，細部管理要點的撰擬則需與民間協助合作。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示，台灣企業現階段面臨接班傳承、數位轉型與跨國布局等多面向考驗，私募股權基金的多元投資併購模式，有助於提高企業經營效率和引進全球化資源，協助解決企業轉型與傳承困境。

盧明光認為，近期中美貿易戰及疫情雖對企業造成衝擊，但也同時帶給國內企業重新整頓布局策略的機會，透過與私募股權基金合夥進行上下游整併或跨業布局，將有助於加速國內產業整合與轉型升級，進一步提升台灣企業自身競爭力與市場優勢。

(時報資訊)