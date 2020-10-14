劉文川即一一到高齡長者前贈送紅包，其中一位96歲奶奶高興的連聲稱謝，東區慈暉志工小隊長徐秀英透露，奶奶身體健朗，80歲時還隻身騎車上陽明山泡湯。（戴上容攝）

三重義天宮14日宴請三重200位獨居長者與志工，讓他們有個難忘的重陽節。（戴上容攝）

72歲陳爺爺癱瘓又獨居，近日碰上醫療床故障，陳爺爺好幾天便溺全在床上，幸好三重區公所慈暉志工吳麗珊碰巧發現，經過一番波折，床終於修好，陳爺爺才能一夜好眠。志工們和獨居長者生活緊密結合，三重義天宮14日宴請三重200位獨居長者與志工，讓他們有個難忘的重陽節。

三重義天宮14日邀請近100位獨居長者、志工參加重陽敬老午宴，三重集美國小國樂社也熱情參加演出，新北市議員王威元也到場祝賀，義天宮特別準備600元紅包及冬季外套贈予獨居長者，讓重陽節除了應景熱鬧外，氣氛更加溫馨。

義天宮廟主委劉文川表示，很開心能邀請三重的長者參加午宴，宮廟特別讓加贈90歲以上長者一個特別的大紅包，隨後劉文川即一一到高齡長者前贈送紅包，其中一位96歲奶奶高興的連聲稱謝，東區慈暉志工小隊長徐秀英透露，奶奶身體健朗，80歲時還隻身騎車上陽明山泡湯。

慈暉北區隊長吳麗珊也表示，三重慈暉志工為獨居長者送三餐，幫助獨居長者找房子、換床單，她發現癱瘓爺爺困守糞便床，於是連打好多電話給區公所、議員，最後在今天上午時由輔具公司修繕完成。

吳麗珊感慨的說，「其實長者們是用各種的方式來教導我們，就像用錢買不到的『無字天書』，不是他要感恩我們，是我要感恩他們」。

三重區公所陳奇正區長表示，感謝宮廟的關懷與嘉惠，希望藉由此次餐敘活動發揮人飢已飢、人溺己溺的精神，讓更多善心團體、人士加入愛心行列，使長者逢年過節充滿溫暖。

(中時 )