受到新冠肺炎疫情影響，民眾出不了國，轉而帶動國旅發展，外出過夜最重要的就是訂房，就有網友不禁好奇，「大家習慣直接跟飯店訂房還是跟訂房網？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出，過去都是用訂房網站，去年開始有旅遊補助後，才開始轉而向飯店直接訂房，但他耳聞，使用訂房網跟直接向飯店訂房似乎沒多大差別，讓他不禁好奇「大家習慣是什麼？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人基於「漏單風險」，傾向於直接向飯店訂房，紛紛留言回應「直接跟飯店訂，才不會有漏單風險」、「我朋友那天用其中一家，竟然沒成功訂到房，出發前要先跟飯店確認才安心」、「跟飯店訂，溝通也第一線」、「直接訂，只要被訂房網出包＋踢皮球一次就飽了」、「跟飯店訂比較保險，像這次疫情關係，透過第三方訂退票都還在處理中，以後不會再貪小便宜了」。

此外，也有網友提到「國內直接訂比較便宜」、「以前都用訂房網，連台灣的旅館也是，後來有次入住某旅館，櫃台說，你以後可以直接打電話來訂，會比訂房網便宜」、「直接訂，很多飯店都有保證最低價，有任何問題也不用透過訂房網客服」、「國內的不清楚，歐洲訂房很多官網都還比較便宜」。

不過也有人認為「哪邊便宜哪邊訂」，「選便宜的，但用訂房網，且還會寫信跟飯店確認」、「國內有些打電話也沒比較便宜，所以還是要比價，沒有絕對」、「免訂金、免費取消、到店付款，貴一些我也接受」、「訂房網不同管道進去價錢都不一樣，通常是APP較便宜，要多比較」、「朋友飯店業，說他們飯店跟飯店直接訂跟訂房網訂差不多價」。

(中時新聞網)