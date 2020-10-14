台中市副市長黃國榮說，這像孝親表揚，不是沒有受表揚者就不孝親，而是帶動社會善良風氣。（盧金足攝）

政風處長詹政曇強調，公務員廉潔楷模活動行之有年，政風處依例舉辦。（盧金足攝）

台中市議員陳政顯14日在民政業務質疑時，對政風處針對45個機關，推薦95名廉潔楷模，質疑公僕廉潔是基本，難道未獲選的公務員就不廉潔？政風處長詹政曇表示，廉潔楷模表揚行之有年，副市長黃國榮說，這和孝親表揚一樣，帶動社會風氣，並不是沒有獲選的人就不孝親。

陳政顯詢問人事處長陳杉根，台中市共有多少公務員？陳杉根說，包括市府及附屬機關、學校老師共五萬多人。「這5萬多名公務員，只有這95人廉潔？」陳政顯不滿指出，廉潔是公務員操守最基本的理念、要遵守最高目標，2020年竟然還要選出楷模，到底是多廉潔？難道其他五萬多名公務員就不夠廉潔？選拔標準在那裡？對其他不眠不休地為我們台中市民在服務的公務員情何以堪。

詹政曇強調，公務員廉潔楷模活動行之有年，政風處依例舉辦。黃國榮說，這像孝親表揚，不是沒有受表揚者就不孝親，而是帶動社會善良風氣。

陳政顯針對位在后里的生廚餘中心是否有弊端，要求政風處盡速處理，「中央是綠的，地方是藍的，但是公務人員要不藍不綠，要相信中華民國是唯一的法律」，詹政曇表現政風「guts」，允諾一周內提出調查向議員說明。

(中時 )