美國喬治城大學12日舉行線上研討會，前國安會秘書長邱義仁視訊會議中，回應美方擔心因為台獨被捲入兩岸衝突中時指，「台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了」。民進黨國際事務部主任羅致政表示，邱義仁要傳達的是，就算美國百分之百當台灣的靠山，台灣也不會採取冒進、挑釁的動作，因為只有瘋狂的人才會去做，「所以這點這根本是多慮了」。

美國12日在喬治華盛頓大學舉行的一場關於「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會（辯論），引起台灣關注。辯論雙方分別是提倡美官方宣示「支持台灣」的外交關係委員會（CFR）會長哈斯（Richard Haass）及認為對台戰略應保模糊性的戰略與國際關係協會（CSIS）高級顧問葛來儀（Bonnie Glaser）。此外，出席這場研討會的還有台灣前國安會秘書長邱義仁，和北京清華大學國際關係學院院長閻學通。

哈斯表示，美國對台承諾不因台獨宣示而啟動；邱義仁說，台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了。

羅致政今受訪指出，美方從戰略模糊講到戰略清晰，中國若打台灣，美國會有什麼動作？過去是不講清楚、模糊；同樣道理，若台灣搞台獨，美國會有什麼態度，美國也是保持模糊態度，可是清晰的是，中國打台灣，美國一定會幫台灣，就會讓台灣有人認為有了靠山可以亂搞、「空白支票」。

他說，若跟台灣說，絕對不會搞台獨，或絕對不會幫台灣，那就會讓中國冒進，所以台灣要認美方「雙重明確」。

他指出，美方之所以會有雙重嚇阻，一方面嚇阻台灣採取激進方式挑釁，同時嚇阻中國採取武力手段，這就是所謂戰略模糊、或戰略清晰討論，邱義仁主要是要提醒美方，不用擔心台灣會有任何挑釁的作為，會把美方捲入所謂台海衝突當中。

他說，真正要去嚇阻、要去清晰的，是對於中國態度，不容許中國在這地方使用武力；至於清晰要傳遞給台灣的訊息是，「台灣不要搞台獨，否則美國不會幫你」，但邱義仁要傳達的是，這樣訊息其實是多慮的，因為台灣不至於會有這樣瘋狂及挑釁的動作。

他表示，因為台灣若有挑釁等這些動作，中國一定會打台灣，中國打時，美國就算介入又怎樣？所以邱義仁以此脈絡回應是因為，美方擔心會因為台獨被捲入這個衝突當中；強調在台灣不會刻意去挑起軍心行動，不用擔心台獨這件事。

(中時 )