吃飯習慣可以改變一個人的身材，肥胖很可能就是因為錯誤的飲食習慣造成，日本最近就掀起一股風潮，「777咀嚼法」在需要身材管理的模特兒圈十分常見，她們藉由這種方式，讓進食速度變慢，進而幫助消化，也增加飽足感，達成瘦身效果。

在 Instagram 查看這則貼文 小室安未（@ami_komuro）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 3:10 張貼

人類的身體很奇妙，當進食的太快時，大腦會來不及反應肚子已經飽了，會持續讓你感受到飢餓，狼吞虎嚥常常會造成一下子就感覺太飽的問題，無形中就進食過量食物，導致身材變形，因此放慢吃飯速度，讓身體有適當時間消化，不只不會進食過量，也能避免腸胃問題。

在 Instagram 查看這則貼文 宮本 茉由 / Mayu Miyamoto（@mayu_miyamoto_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 22 日 下午 3:41 張貼

而所謂的「777咀嚼法」，就是在進食時，先用左邊牙齒咀嚼7下，再換右邊咀嚼7下，最後用比較不常使用的牙齒咀嚼7下，徹底咬碎食物不但比較好消化，同時也減緩進食速度，讓大腦接受到已經慢慢飽了的訊息，簡單又好操作，難怪在模特兒圈大流行。

在 Instagram 查看這則貼文 八木アリサ Alissa Yagi（@alilouss）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 上午 4:27 張貼

另外，不吃到飽也是常見的方式，每餐都只吃七分飽，可以更有效瘦身，不只如此，進食的順序也大有學問，通常可以先從蛋白質、蔬菜開始吃，最後再吃碳水化合物，像是米飯等等，這種減肥方式不極端，長期下來卻能達到一定功用，不妨可以試試看！

(中時新聞網)