1997年09月15日19歲的北市酒店公主遭人刺死在寶清街住處。(王興田翻攝)

1996年9月15日凌晨台北市松山區寶清街一處民宅傳出駭人命案。一名在酒店上班的蔡姓女子和2位女同學一同返回住處，而蔡女打開家門時卻發現家中遭潛入，忽然一名男子從廁所緩慢步出，2位女同學則被該男叫進廁所中迴避。沒想到當2人再次踏出時，蔡女早已陳屍在地，倒臥血泊中失去呼吸心跳。

據警方調查，此起命案發生於1996年9月15日清晨，19歲的蔡姓女子在台北市松山區一間酒店上班，該日清晨與兩名從嘉義北上的女同學返回台北市寶清街大樓內的住處時，遭一名男子持菜刀刺6刀後身亡。

目睹同學被殺害的兩名女子，筆錄時餘悸猶存地指出，該晚她們自嘉義北上，蔡女在松山火車站接她們去吃宵夜之後，就到一家KTV唱歌到今天清晨7時才返回住處。3人進房後就發現廁所躲著人，一開始還以為是強盜入侵，仍在害怕之際，該男子卻突從廁所出來向蔡女打招呼，蔡女還說兩人為舊識叫她們不要緊張。

過沒多久，該男子表示要和蔡女私下討論一些事情，要兩人進入廁所內，並把門關好。兩位女同學指出，在廁所內有聽到男女爭吵的聲音，男的說「妳在外面挑撥他們夫妻之間的感情」，隨後就聽到砰的一聲，同學倒在廁所門口，倒下之後，還聽到蔡女以台語說「阿東，不要這樣子」。

警方指出，兇嫌犯案手法非常冷靜，死者與兩個同學進入房間後，叫死者的同學進入廁所，然後以死者屋內的菜刀刺死被害人，未加害死者的兩名同學，但警告其同學不得報警，後在屋內清洗身上、菜刀的血跡後離去。

警方接獲報案後調查出，蔡女生前人際關係交往複雜，一共有3位男友。循線調查出一位許姓男子，許男為蔡女要好女同事「小曼」的男友，許男認為蔡女從中作梗，害他和小曼感情生變，才痛下毒手。警方將許男逮捕歸案後，依殺人罪將其移送法辦。全案於1998年8月13日經最高法院判決後定讞，許男依殺人罪遭判處無期徒刑，且褫奪公權終生。

(中時新聞網)