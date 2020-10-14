你吃對了嗎？植物各個部位所攜帶的能量不同，吃錯了，反而讓身體症狀或疾病更嚴重。舉例生長在日照少、氣溫冷時節的植物，蘊涵的營養與能量越高，就好像寒冷地帶的動物，為了保溫，身上的油脂一定比較多。只要吃對了，當然不生病！

「根、莖、葉、種子」能量排行榜

●種子：肩負繁衍任務，是植物精華所在，能量排名第1名，適合各種體質（痛風病人不宜多吃喔），例如：蓮子、蕎麥、燕麥、栗子、腰果、芝麻等等。

●根：含大量養分，提供豐富能量，能量排名第2名，適合「虛寒體質」，例如：白蘿蔔、地瓜、芋頭、胡蘿蔔、山藥、馬鈴薯、甜菜根、南瓜、牛蒡等等。

●葉：含豐富抗氧化物，可降低自由基、抗發炎，能量排名第3名，適合「上火和發炎體質」，例如：花椰菜、地瓜葉、A菜、青江菜、菠菜、高麗菜、芥藍菜等等。

●莖：含豐富纖維質，有助清理消化道、清宿便、排除黏液，能量排名第4名，適合「黏液體質」，例如：蔥、竹筍、筊白筍、青椒、甜椒、芹菜、桂竹筍、蘆筍、茄子、韭菜、大黃瓜等等。

正確飲食比例：肉與菜＝１比７

在黃鼎殷醫師的門診案例研究顯示，人體的發炎大都是吃了太多肉所致。他強調，根據人類的牙齒犬齒與臼齒的比例來看，最理想的肉菜比例是1：7，身體的發炎機率也會跟著降低。至於正確飲食順序該是湯→菜→肉。

黃鼎殷醫師主張「容易消化的先吃」，所以先喝一碗熱湯暖胃，接著吃葉菜和莖部，然後吃根與種子，最後才吃肉，因為蔬菜最好消化，先進入胃，最後是難消化的肉食，才不會在消化系統造成塞車。

(中時新聞網)