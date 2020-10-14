北韓出現第一所以最高領導人金正恩名字命名的大學，全名是「金正恩國防綜合大學」近期正式公開亮相。根據朝中社14日報導，在北韓勞動黨建黨75週年的閱兵儀式上，金正恩國防綜合大學、北韓人民軍、社會安全軍等各級軍校列隊踢正步走過廣場。

對此，有些專家指出，金正恩自2012年執政以來一直注重研發核武器、洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈等戰略武器，「金正恩國防綜合大學」成立目的可能是專門培養國防尖端科技人才的軍校。

專家推測，該大學可能是位於平安北道江界的國防大學和位於平壤郊區的美林國防大學擴編而成的綜合大學。

除了金正恩國防綜合大學，以金正恩父親金正日命名的「金正日軍政大學」隊伍也首次在閱兵式上現身。

金正日軍政大學以培養軍事指揮官的搖籃著稱。分析認為，與培養普通軍官的金日成軍事綜合大學不同，該校可能以培養高階軍官為主。。

另外，金正淑海軍大學、金策空軍大學、金亨稷軍醫大學、金哲柱綜合軍官學校等北韓軍校校名中有「金」字的都被去除，只留下有「白頭血統」的金日成、金正日和金正恩名字命名的軍校校名，藉此突顯金家祖孫三代的正統性。

(中時 )