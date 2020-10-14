新冠肺炎肆虐全球，不僅讓全球所有人都難以出國，許多人更是無法和家人團聚，只能靠著視訊一解相思之苦，對此藝人吳鳳表示超過一年時間沒有看到妹妹，更感嘆礙於疫情影響，能相見的時間可以說是遙遙無期。

吳鳳表示受到新冠肺炎影響，跟妹妹首次長達超過一年時間沒見面，尤其妹妹近來身體微恙，加上國外不像台灣一樣，疫情全在控制之中，只能透過視訊讓她看看兩個姪女，至於下次見面會是何時？吳鳳無奈表示可能是一年或兩年之後，但還有個解決方法，就是妹妹願意來台灣隔離14 天，還有一週家中的自主隔離，但登機前三天要先在土耳其檢查證明沒有感染病毒，因此步驟可說是相當繁雜。

此外吳鳳表示，如果妹妹願意來台灣的話，11歲的外甥也可以一同前來，若這樣絕對是皆大歡喜的局面，雖然屆時大部分時間都在飯店隔離，但若能見到妹妹，一定會給她個大擁抱，但仍不忘詢問網友意見：「你們覺得我該請妹妹來台灣嗎？還是等疫情結束再看看」。

對此網友也給予意見：「搭長途飛機也是種風險，覺得等有疫苗出來比較保險」、「不要急著出國，畢竟全世界疫情未趨緩，萬一出差错後悔就來不及」，對此吳鳳也回應網友：「謝謝大家，我要跟她討論，如果她可以來的話，一定會用最安全方式保護她跟所有的人」。

(中時新聞網)