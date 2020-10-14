台中市觀旅局設計親海親自然體驗等5套環境教育課程，讓小朋友在遊憩時還能玩轉思考。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局設計螃蟹自然體驗等5套環境教育課程，讓小朋友在遊憩時還能玩轉思考。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀旅局精心設計5套環境教育課程，計明年4月開放預約申請。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園通過環保署環教場所認證，成為台中首例以「海線景點」申請通過環境教育設施場所，也是全國首次以「豪華露營區」取得環教場域。台中市觀旅局精心設計5套環境教育課程，讓小朋友在遊憩時還能玩轉思考，感受大安獨特的自然生態與在地生活樣貌，預計明年4月開放預約申請。

大安風景區擁有全台最優質的濱海沙灘，還有沙蟹、招潮蟹、白鷺鷥等豐富自然生態，每年舉辦大安沙雕音樂季及風箏衝浪等海洋特色觀光活動，加上全台首座的大安濱海豪華露營區，更讓大安風景區成為兼具生態旅遊、環境教育、親水體驗及露營活動的海洋觀光勝地。

觀旅局長林筱淇推薦，來大安濱海樂園遊玩，不但能參與每周六免費提供的定時導覽解說服務，還能享受濱海露營樂趣、體驗精采的環境教育課程、深入了解大安當地人文，一趟旅程保證讓你滿載而歸。

林筱淇進一步表示，大安濱海樂園以「中台灣海洋環境教育中心」為發展願景，透過海洋環境教育、濱海生態、自然資源及人文歷史提供多元化的環境教育課程活動。大安濱海旅客服務中心預定11月進行室內整修，完工後，民眾可一邊享受豪華露營一邊取得環教時數。

(中時 )