豆漿在台灣是很常見的飲品，除了街上林立的豆漿店之外，吃鍋貼時不少人也都很喜歡搭配著豆漿一起享用。但不同店家所賣的豆漿味道都會不一樣，甚至有一些還會有「燒焦味」，一名網友就吐槽自己實在不能接受，這個話題也引起熱議，更釣出專業網友點破「焦味豆漿」背後的真相。

這名網友在PTT發文，提到有一些早餐店的豆漿都會煮到有一些燒焦的味道，但他從小就不太能接受這種口味，每次到一間新的早餐店，如果意外買到「焦味豆漿」，PO主就會心有不甘，也好奇是否真的有人喜歡喝這種味道的豆漿，還是更喜歡在早餐店喝「大冰奶」呢？

此文一出就引起網友熱議，留言分成了「愛喝」與「不能接受」的兩派，「讚啊，焦香濃郁」、「喜歡啊，證明這不是用粉泡的豆漿」、「當然要，這代表是真豆漿」、「不行，喝到燒焦味就從此不去那一家」、「無法接受，很多人解釋成古早味我也是覺得蠻神奇的」、「有焦味的豆漿超難喝，豆香味都被蓋掉了」。

此外，也有知情人士點出背後真相，解釋其實豆漿出現「焦味」是可以避免的，「這表示那家省人工，沒有一直攪，放著他煮」、「那是沒有認真攪拌，有做過就知道，我攪拌多累多熱，就為了讓豆渣不要沉澱、焦掉，結果沒焦味被說是泡的」、「沒有豆漿店自己煮啦，都批發的豆漿倒進鍋裡加熱，批發的也是會有沈澱物，加熱一定要攪拌」、「那是故意煮成那樣的…現在豆漿機很難焦，不是人工在煮的，你沒特地把攪動棒關掉 不會焦只會乾」。

(中時新聞網)