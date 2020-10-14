全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)今日發佈2020年第三季財報，營收40億歐元優預期，預期第四季的營收將落在36億歐元到38億歐元之間，2020年全年營收預期至少133億歐元，並看好2021年，有逾兩位數的營收成長。

艾司摩爾(ASML)今日發佈2020年第三季財報，銷售淨額(net sales) 為40億歐元，淨收入(net income)11億歐元，毛利率(gross margin)47.5%，新增訂單金額29億歐元。

ASML總裁暨執行長溫彼得(Peter Wennink)表示，ASML第三季的營收達到40億歐元，高於財測，毛利率維持在47.5%。今年第三季，完成10台EUV系統出貨，並認列14台EUV系統的營收。營運並未受到COVID-19疫情的重大衝擊。第三季的新增訂單金額達到29億歐元，其中5.95億歐元來自4台EUV系統訂單。

ASML預期第四季的營收將落在36億歐元到38億歐元之間，毛利率約50%，2020年的營收展望已經確定，2020年全年營收預期至少133億歐元。

展望2021年，ASML預期有逾兩位數的營收成長。Peter Wennink表示，儘管宏觀環境存在不確定性，包括COVID-19疫情的經濟影響和地緣政治發展。然而，長期來看，終端市場驅動因素的發展（例如5G、AI和高效能運算）將推動對於高階邏輯運算和記憶體晶片的需求，這些高階製程都需要使用到先進的微影技術。

台積電(2330)今年5奈米量產，擴大採購EUV設備，據供應鏈指出，台積電目前累計採購的EUV設備已超過35台，占ASML過半產量，比其他競爭對手加起來還多。台積電持續發展先進製程，明年將續採購EUV設備。此外，南韓三星電子發展5奈米EUV製程，以及以極紫外光刻技術（EUV）生產首款10奈米DDR4 DRAM模組，也將持續採購EUV設備。

(時報資訊)