太陽能廠元晶(6443)積極搶攻大尺寸太陽能電池及模組市場，預計明年5月量產。元晶在大尺寸太陽能電池及模組的發展進度已經超車國家隊聯合再生(3576)。元晶目前正進行現增，發行股數1億股，預估10月底會完成現增訂價。

元晶目前產能利用率達9成，此一動能可望貫穿明年全年。元晶生產的大尺寸太陽能電池及模組會在明年H2開始貢獻營收，公司研判M10及M12的大尺寸產品會成為太陽能產業的新趨勢，至少會延續5年左右。也因此元晶今年添購新的機台生產大尺寸產品，估明年大尺寸產品占總營收比會達5成左右。

元晶表示，太陽能模組新產線預計於今年12月試產，明年1月量產，年產能將自500MW擴增至900MW規模；大尺寸太陽能電池新產品線將於明年2月安裝，4月試產。大尺寸太陽能電池及模組產品，第1階段模組功率將拉高至360W，高於目前的330W水準。大尺寸太陽能模組產品，將有助客戶發電成本降低7%至8%。

元晶近2年的模組和電池產能急起直追，目前緊次於聯合再生。而在大尺寸產品上，元晶添購的新機台將在年底到位，也確定在大尺寸的產品上，元晶居於領先地位。

(時報資訊)