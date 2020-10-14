綠色氫氣、低碳航空燃料；電動卡車等55項潔淨能源技術，將協助歐洲在本世紀中期達成氣候中立目標，凱捷集團(Capgemini Group)研究單位在周三出示研究報告指出。

該報告主要指引官員和投資人，為歐盟指認和預測歐盟復甦基金英投資項目，協助該區域在後疫情時期的經濟發展。報告尋找了200項計畫和選擇55項技術為「成熟可投資的」，能在2030年到2050年期間快速獲得成果。

總計，這些技術將每年創造7900億歐元的零排放產品和服務，減少8.71億噸的氣體排放。相關技術每年將需要公私部門約1440億歐元投資，支持1270萬個工作；而每一歐元的投資將在2050年的歐洲市場產生9歐元的營收。

選取的技術和計畫項目包括太陽能模組超級工廠、大規模移動離岸風力、大規模綠色氫氣生產、100%再生能源電力的電網發展、直接的碳捕抓技術等。

在涉及產業部門上，包括替代混泥土的材料、綠色氫氣生產精煉廠、鋼鐵工業的碳捕抓、熱加工產業轉向低碳燃料。

在運輸方面，計畫包括為航空提供低碳燃料生產的大規模工廠、綠色氨燃料船隻和運輸基礎設施、電動卡車和電動車充電基礎建設。

推估所需經費來源，今年七月，歐盟推出7500億歐元的疫情支援復甦基金，連同歐盟超過1兆歐元的長期預算，總計有1.83兆歐元預算，其中的三成將撥用於氣候變遷改善。

(時報資訊)