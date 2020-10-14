台灣併購與私募股權協會今（14）日舉辦「2020私募股權論壇」，偕同勤業眾信、德勤財務服務共同發表「2020台灣私募股權基金白皮書」，指出私募股權基金交易維持一定熱度、仍是疫情下的資本市場主要活動之一，投資產業及交易目的亦趨多樣化。

白皮書指出，雖然亞太地區募資金額減少，但美國強勁募資表現有效彌補下，2019年年私募股權基金募資總額達6240億美元。由於投資人持續投入大量資金、且出場總金額略降，使全球私募股權基金的可支配資金再創2.5兆美元新高。

由於優質投資標的有限，導致投資市場價格持續升高，再不必自行尋找投資標的及進行盡職調查、且可藉此進行更大型交易案件等誘因帶動下，去年合資型投資交易比例自8％提升至10％，不少著名私募股權機構均將合資型投資列為長期計畫。

亞太地區方面，受中美貿易戰及中國經濟成長率減緩等因素影響，去年私募股權投資市場較2018年略為衰退，但中國以外的投資市場均成長。其中，由於公司控制權取得不易，讓私募股權基金在亞太地區的投資偏好，從收購型投資轉向成長型投資。

白皮書指出，去年包括中國、印度及東協等地區，均因中產階級增加帶動消費成長，使消費品、零售、醫療及金融服務等產業成為私募股權基金的關注重點。日本及韓國則因法規放寬、國際企業處分非核心業務及企業接班傳承需求等利基，提供私募股權基金持續投資機會。

至於台灣方面，相較2018年交易案件31件、交易總額24.3億美元紛創新高及次高，去年交易案僅18件、交易總額降至18億美元。今年上半年交易案16件、交易總額約6.1億美元，且半數以上案件交易金額低於3千萬美元。

不過，包括東博資本（Magi Capital）以4.3億美元私有化昂寶、澳洲安保資本（AMP Capital）注資上緯新能源1.45億美元興建海能風電（Formosa II）等案件，顯示大型傳統私募股權投資（PE）性質案件仍維持一定熱度，且投資產業及交易目的也趨向多樣化。

白皮書指出，東博資本7月31日再以1.4億美元收購聯發科旗下LCD驅動IC封測廠奕力科技，顯示私募股權基金交易仍是疫情下的資本市場主要活動之一。

(時報資訊)