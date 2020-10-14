蘋果iPhone 12終於登場，國際數據資訊公司（IDC）14日認為，基於中國5G市場的推進速度，以及蘋果品牌在大陸的強大號召力，新iPhone有望從終端與應用兩大層面，為2020年較低迷的手機市場注入新活力，料將顯著帶動iPhone在高端市場佔比的提升。

IDC說，2020上半年，大陸600美元以上價位市場的容量約2,350萬部，其中iPhone 4G機型穩佔逾四成份額。iPhone 12系列涵蓋699至1099美元的價格區間，其中mini版起售價持平於上一代4G機型，定價易於令消費者接受，其小尺寸機身下的螢幕佔比升級，有助激發大量長期使用iPhone 7、8系列用戶換機升級，因此蘋果有望在該價位段提升市占率。

IDC預計，2020年全球5G手機出貨量約2.4億部，中國市場將佔逾1.6億部，佔比約67.7％；而未來5年，中國將持續佔據全球約半數的市佔率。

(工商 )